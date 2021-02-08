عالم بيئي يحذر من ظهور وباء قاتل يشبه الطاعون الأسود

2021/02/08 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عالم البيئة جون فيدال من مخاطر انتشار وباء أشد فتكا من فيروس كورونا، ومماثل الى حد كبير لوباء الطاعون الأسود.

صحيفة الميرور البريطانية نقلت عن فيدال قوله ان خطورة الوباء الذي يتحدث عنه تكمن في انتقاله من الحيوانات الى البشر، وهي حالة سهلة الحدوث حاليا وفي أية لحظة، في ظل حمل الحيوانات آلاف الأنواع من الفيروسات.

وكان العالم قد حذر في وقت سابق الحكومات في جميع دول العالم من مخاطر انتشار وباء قاتل من نوع الوباء الأسود الذي فتك بثلث سكان القارة الأوروبية، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من احتياطات لتجنب ظهور او تفشي الوباء.

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