2021/02/08 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السفارة الإيرانية لدى بغداد، توضيحا حول زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي الى العراق.

وكالة الانباء الإيرانية نقلت عن السفارة قولها ان زيارة رئيسي والوفد الرفيع الذي يرافقه، تأتي في سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وردا على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق الى طهران العام الماضي، وبهدف تطوير العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين، مبينة ان الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كبار مسؤولي جهازي القضاء في البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الإيرانية لدى بغداد تصدر توضيحا حول زيارة رئيس السلطة القضائية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الإيرانية لدى بغداد تصدر توضيحا حول زيارة رئيس السلطة القضائية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).