الدولار يستقر بعد تكبده خسائر بسبب بيانات وظائف مخيبة للآمال

2021/02/08 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأميركي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأميركية.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر كانون الأول.

ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

ويقلل المضاربون مراكز الدولار المدينة، لكن بعض المحللين يقولون إن صدور بيانات اقتصادية أفضل من الولايات المتحدة ومواصلة تحقيق تقدم في مكافحة كوفيد-19 هي العوامل المطلوبة لتحقيق الدولار لمزيد من المكاسب.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 بالمئة مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 بالمئة يوم الجمعة.



وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة للدولار.

وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير كانون الثاني كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي.

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيون بحزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تتوقع تمرير التشريع النهائي المتعلق بحزمة المساعدات من الكونغرس قبل 15 مارس آذار.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية قليلا إلى 6.4569 للدولار لكن من المرجح أن تشهد التداولات تراجعا قبل عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة السنة الصينية الجديدة اعتبارا من يوم الخميس.

وسجل الدولار الاسترالي 0.7665 دولار أميركي بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة واستقر الدولار النيوزيلاندي مسجلا 0.7192 دولار أميركي .

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