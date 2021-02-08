وزراء خارجية العراق ومصر والاردن يبدئون اجتماع دوري

2021/02/08 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، بدء الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والاردن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب إن “الاجتماع بين وزير الخارجيّة فؤاد حسين ونظيريه المصري والأردني، بدء”.واوضح ان “الاجتماع يأتي ضمن آلية التنسيق الثلاثي في القاهرة”.

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