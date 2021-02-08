في البصرة.. ضبط حاوية لـ “دراجات نارية وهوائية” مخالفة للشروط

2021/02/08 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط حاوية مركز كمرك ام قصر الشمالي محملة (دراجات نارية + دراجات هوائية مستعملة) مخالفة لضوابط و شروط الاستيراد.وذكر اعلام الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “بالتعاون مع شعبة التراخيص و الاستخبارات و شرطة الكمارك تم ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم في مركز كمرك …

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