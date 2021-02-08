وزارة العمل: صفحة “مصطفى ال عمران” على فيسبوك وهمية

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، توضيحاً بشان صفحة وهمية على “فيسبوك”، توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة.

وذكرت الوازرة في بيان أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تنفي صحة ما يتم تداوله عبر صفحة وهمية في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تحمل اسم (مصطفى ال عمران) توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة نشرت ما مضمونه (دعوة المسجلين على الرعاية الاجتماعية من 2016 لغاية 2019 الى مراجعة الرعاية للتأكد من اسمائهم)”.

واوضح أن “وزارة العمل تنفي المعلومات المذكورة آنفا وتدعو المواطنين الى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية التابعة لها في متابعة آخر أخبار الوزارة، وتؤكد أنها ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها او ينشر اخباراً مفبركة عنها، لذا اقتضى التنويه”.

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