أصدقاء دون بوسكو يحلّقون في سماء كرمليس من أجل خدمة مدينتهم

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تأسس فريق أصدقاء دون بوسكو كنشاط خورني لكنيسة مار أدي الرسول في كرمليس، يتقاسمون الفرح والسلام والاخوة..يبتكرون الافكار ويحققونها على مثال شفيعهم القديس دون بوسكو، وبدأ العديد من الشباب والشابات يرتادون هذا الفريق ليصبحوا جزءاً منه من أجل خدمة مدينتهم ومجتمعهم.أقام الفريق العديد من الأنشطة المجتمعية والمحاضرات والمهرجانات …

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