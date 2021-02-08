تعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الاثنين، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية.

واوضحت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان اللجنة اجرت قراءتين لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، موضحة، ان تعديل القانون سيكون بعد العطلة التشريعية.

واضافت: ان موعد العطلة لم يحدد لحد الان لاستمرار مناقشات مشروع قانون الموزانة المالية لعام 2021.

PUKmedia خاص

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