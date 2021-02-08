2021/02/08 | 13:49 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي : الموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على إيران لم يتغير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/08 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي : الموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على إيران لم يتغير) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي : الموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على إيران لم يتغير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).