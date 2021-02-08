اللجنة المالية بالنواب العراقي: عدم المساس باحتياطيات المركزي في موازنة 2021

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، فيما أشارت إلى أن احتياطيات البنك المركزي لن تُمسَّ في الموازنة العامة لعام 2021.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "مشروع …

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