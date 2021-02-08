ديالى تسجل ادنى معدل يومي للشفاء من” كورونا” منذ 6 اشهر

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي، الاثنين، عن تسجيل ادنى معدل يومي للشفاء من فيروس كورونا منذ 6 اشهر.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت 13 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهو ادنى معدل يومي يسجل منذ 6 اشهر تقريبا يقابله ارتفاع ملحوظ في الاصابات وبلغ اكثر من 80 اصابة”.واضاف العزاوي،ان” نسبة الشفاء التراكمية لاتزال للاسبوع الخامس على التوالي عند 98%”، مؤكدا “ضرورة الالتزام بالارشادات الوقائية التي تنشرها وزارة الصحة وتشكيلاتها في المحافظات للحد من ارتفاع الاصابات والذي بدء ملموس في الايام الماضية بسبب تجاهل الكثيرين للتباعد وارتداء الكمامة”.وتبلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في ديالى منذ اذار العام الماضي وحتى يومنا هذا اكثر من 23600 فيما تبلغ حالات الشفاء اكثر من 32100 حالة والوفيات 278 حالة.انتهى/ 25 ف

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