الهند.. 14 قتيلا ومئات المفقودين جراء الانهيار الجليدي في جبال الهيملايا

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وفقد 125 آخرين جراء الانهيار الجليدي في جبال الهيمالايا شمال الهند.ونقلت وكالة فرانس برس عن حكومة ولاية أوتاراخند قولها على تويتر إنه” تم إنقاذ 15 شخصا وعثر على 14 جثة في أماكن مختلفة حتى الآن “فيما قال مسؤولون إن” 125 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين”.وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع سبعة أشخاص وفقدان أكثر من مئة آخرين جراء هذه الحادثة.واظهرت مقاطع فيديو التقطها سكان مذعورون التدفق الهائل للمياه التي اجتاحت وادي نهر داليغانغا وجرفت كل شيء في طريقها وغمرت محطتي توليد كهرباء وجرفت جسوراً وطرقاً.وأرسلت السلطات مئات من القوات والقوات شبه العسكرية إضافة إلى مروحيات عسكرية وطائرات أخرى إلى المنطقة.وكانت فيضانات موسمية مدمرة في الولاية أسفرت في عام 2013 عن مقتل 600 شخص وأدت في حينها إلى دعوات لمراجعة مشاريع التنمية في الولاية ولا سيما في المناطق المعزولة مثل تلك المحيطة بسد ريشيغانغا.يشار إلى أن أربعة عشر جبلا جليديا تطل على النهر في حديقة ناندا ديفى الوطنية حيث تخضع لدراسات علمية بسبب تزايد المخاوف حيال تغير المناخ وانحسار الغابات كما ذاب ربع جليد الهيمالايا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



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