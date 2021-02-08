تربية النجف تضع خطة صحية للمدارس.. هذه شروط دخول الطلبة

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت تربية النجف، الاثنين، طبيعة العقوبات التي ستفرضها ضد المدارس المخالفة للاجراءات الوقائية، مؤكدة أن المؤسسات التربوية تفتقر لاجهزة تشخيص اعراض الجائحة.

وقال مدير اعلام تربية المحافظة وسام الرازقي، في تصريح خص به NRT عربية، (8 شباط 2021)، إن "الادارات المخالفة لاجراءات الحماية من كورونا سيتم توجيه التوبيخ لها وكذلك لفت النظر في حال عدم التزامها بالشروط الوقائية"، مؤكدة أنها "وجهت بمتابعة المدارس وحثهم على تشديد الاجراءات الوقائية وتطبيق التباعد داخل الصفوف".

وعزت تربية النجف، "افتقار مدارس المحافظة الى مقاييس درجة الحرارة الى عدم وجود تخصيصات لها في الموازنة"، لافتة الى "وجود تنسيق مع الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة النجف من اجل تنظيم زيارات منتظمة حسب جداول قطاعية، فضلا عن زيارات عشوائية لفحص وتشخيص الامراض والفيروسات داخل المدارس".

واشار الى ان "ادارات المدارس اخذت على عاتقها توفير الكمامات والمعقمات بجهود فردية كما وجهت جميع الطلبة والتلاميذ بجلب الكمامات والمعقمات معهم واستخدامها اثناء التواجد داخل المدرسة"، مبينا أنه "لن يسمح بدخول الطالب الى المدرسة ما لم يرتدي الكمامة كاجراء وقائي مسبق".

وأكد الرازقي أنه "سيتم تدريب الكوادر التربوية في كل مدرسة لاعتماد منسق صحي تكون مهمته متابعة الطلبة وابلاغ الجهات الصحية في حال ظهور أي اعراض، حيث سيتم اتخاذ اجراءات العزل لحين وصول الفرق المختصة".

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