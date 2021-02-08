بالوثيقة.. التربية توضح آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

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أداء الامتحانات

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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وجهت وزارة التربية، الاثنين، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الجاري.

وجاء في بيان للوزارة، تابعه (إن آر تي) اليوم، 8 شباط 2021، ان "الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضوريا ضمن المدة المحددة، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقا، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفويا عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية، بالإضافة الى ان درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الامتحاني".

وتابع ان "الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب يعتمد كما معمول به سابقا، اما في حال عدم وجود امتحان (عملي) يعتمد (النظري) فقط (50% ×2)، اما بالنسبة لطلبة الانتساب فأنهم يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفوي (الامتحانات الشفوية+ التحريري) من (50% ×2)، اما المواد غير المشمولة بالشفوي يكون امتحانهم من (50% ×2)" .

من جانبها اشارت المديرية العامة للتقويم والامتحانات، إلى ان درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقا (10) درجات قرار لكل كورس، كما ان "إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تقدره إدارة المدرسة اذ (يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف)، وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات شهرية) يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من (50% ×2) مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة" .

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