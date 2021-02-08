مدير فني لفريق خسر مع برشلونة: ميسي لا يرحم وقلب نتيجة المباراة

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مانويل بيليجريني، المدير الفني

لريال بيتيس، أن فريقه لعب على قدم

المساواة مع برشلونة، واستحق المزيد

بعد الخسارة أمام البارسا، يوم أمس

تقدم ريال بيتيس بهدف، قبل نزول ميسي في

الشوط الثاني، ويقلب ال

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