التربية تعلن عن تعليمات خاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الأول

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية،المديريات العامة

للتربية في بغداد والمحافظات، جملة من

التعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة

ونهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2020 –

2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم

الاثني

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