الاستخبارات العراقية تقبض على مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في

2021/02/08 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق،

اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" يدير

مواقع إلكترونية لتنظيم "داعش" في منصات

التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمديرية: "بعملية دقيقة

ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مدي

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