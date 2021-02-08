الكاظمية يصل السليمانية تمهيداً لمواجهة البيشمركة

2021/02/08 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادحل فريق نادي الكاظمية بكرة القدم ضيفاً على نادي البيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية.وقال نائب رئيس نادي بيشمركة محمود احمد مراد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فريق الكاظمية وصل امس الاحد الى محافظة السليمانية للدخول بمعسكر تدريبي لمدة اسبوع و خوض مباريات ودية مع فريق كرة البيشمركة”.واضاف ان “نادي بيشمركة تكفل بجميع نفقات وفد نادي الكاظمية تقديراً لهذا الفريق و ادارة النادي الذي يمثل مدينة الكاظمية المقدسة”.يذكر ان اتحاد الطائرة حدد الحادي والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز (الادوار النهائية) فئة (ب).



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