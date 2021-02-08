- الهروب من بريتوريا - فيلم يتناول سُبُل المقاومة لنيل الحرية....؟؟ - علي المسعود

#علي_المسعود Escape From Pretoriaعلي المسعوددولة "جنوب أفريقيا" هي أقصى دول القارة جنوبًا يقطنها العديد من الأجناس، فهناك الأفارقة الأصليون وهؤلاء هم الأغلبيَّة، وهناك مهاجرون من آسيا ، وهناك الأوربيون الوافدون عليها من أيام االاكتشفات الجغرافيَّة والحملات الاستعماريَّة منذ القرن السابع عشر .
وبهذا تكون من الدول مُتعددة الأعراق والأجناس .
ومنذ استقلالها والبيض الأوربيون مهيمنون على كل الدولة ولهم كل ال ......
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