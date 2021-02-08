-النخب- العراقيه تخون تاريخها؟/6 - عبدالامير الركابي

2021/02/08 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي تنشا الظاهرة المجتمعية ونشات تدرجا بعد زمن الصيد واللقاط، ك ( تجمع + إنتاجية) بوجه العموم، فلم تكتمل تبلورا الا في الشرق المتوسطي، مع احتشاد الأنماط المجتمعية الثلاثة ضمن الرقعة الشرق متوسطية، بصيغ مجتمعية: مستقبلية دالة ومنطوية على الغائية المجتمعية، هي الرافدينيه وخاصيتها اللاتوافقية البيئية الإنتاجية القصوى، والنيليه نموذج التوافق الإنتاجي البيئي، ثم الجزيرية اللاانتاجية الاحترابية التحريري ......





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