العمليات المشتركة: التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح

2021/02/08 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت العمليات المشتركة، ان التحالف الدولي جهز قوات حرس الحدود بكاميرات حرارية.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، ان التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته، مشيرا الى أن التحالف الدولي باشر بتجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع المجاميع الإرهابية.

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