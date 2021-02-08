الأسمدة الجنوبية تنصب منظومات جديدة لحقن المضافات والمواد الكيمياوية

2021/02/08 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، نصب منظومات جديدة لحقن المضافات والمواد الكيمياوية لضمان ديمومة العملية الإنتاجيـة.وأشار مدير عام الشركة خالـد كاظـم ناجـي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “نصب منظومة حقن المضافات الكيمياوية لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُستخدمة صناعياً وتقليل مشاكل التآكل …

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