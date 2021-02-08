مكافحة إجرام بغداد تعلن القبض على متهمين بينهم مطلوبين بالإرهاب

2021/02/08 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، تمكن مفارزها المنتشرة في عموم مناطق العاصمة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التهم تنوعت بين جرائم القتل والخطف وتزوير المستمسكات الرسمية وقضايا النصب والاحتيال، فضلا عن …

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