النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية وتؤكد: سنضيف (80) ألف برميل هذا العام

2021/02/08 | 14:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط إحسان عبدالجبار، اليوم الإثنين، أن العام الحالي سيشهد اضافة اكثر من (80) الف برميل باليوم كطاقة تكريرية الى انتاج شركة مصافي الجنوب.وقال الوزير وفقا لبيان صادر عن الوزارة، إن “العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل باليوم كطاقة تكريرية إلى انتاج شركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها لنسب انجاز متقدمة في مشروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧٠ الف برميل باليوم، ومن المؤمل إنجازها في شهر تشرين الاول المقبل، بالإضافة إلى تحقيق نسب انجاز كبيرة في مشروع وحدة الازمرة بطاقة ١١ ألف برميل باليوم ومن المخطط إنجازها في شهر تموز المقبل”.وأضاف، أن “هناك مساع […]

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