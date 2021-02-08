2021/02/08 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبدالجبار، الإثنين، أن العام الحالي سيشهد اضافة اكثر من (80) الف برميل باليوم كطاقة تكريرية الى انتاج شركة مصافي الجنوب.

وقال الوزير وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل باليوم كطاقة تكريرية إلى انتاج شركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها لنسب انجاز متقدمة في مشروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة ٧٠ الف برميل باليوم، ومن المؤمل إنجازها في شهر تشرين الاول المقبل، بالإضافة إلى تحقيق نسب انجاز كبيرة في مشروع وحدة الازمرة بطاقة ١١ ألف برميل باليوم ومن المخطط إنجازها في شهر تموز المقبل".

وأضاف، أن "هناك مساع للوصول إلى نسب انجاز متقدمة جدا في مشروع برج التبريد بطاقة ١٢ ألف م٣/ ساعة، والذي سيدخل مجال الخدمة في شهر نيسان المقبل، ومشروع المراجل البخارية بطاقة ٣٠٠ طن/ساعة ومشروع تعاملات المياه بطاقة ٣٠٠ م٣/ساعة اللذان سيدخلان الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي ٢٠٢١".

وتابع البيان، وقال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي، إن المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها ستعمل على زيادة وتحسين انتاج البنزين عالي الاوكتاين، فضلا عن زيادة الانتاج من منتجات النفثا، زيت الغاز، الكيروسين، زيت الوقود، الغاز السائل، فضلاً على ذلك ستعمل جميع الوحدات الانتاجية وبضمنها مصفى الدهون بكامل طاقاتها"، مؤكدا "المضى قدماً في تنفيذ مشروع ‏FFC بطاقة 55 ألف برميل ويعد من المشاريع الواعدة في الصناعات التكريرية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن اضافة اكثر من (80) الف برميل باليوم كطاقة تكريرية لمصافي الجنوب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن اضافة اكثر من (80) الف برميل باليوم كطاقة تكريرية لمصافي الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).