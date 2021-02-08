17 شركة ترفع مؤشر البورصة بنسبة 2.27%

2021/02/08 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رفعت 17 شركة رابحة مؤشر البورصة في جلسة الاثنين.

ارتفع المؤشر بنسبة 2.27%، بعد تداول 2,3 مليار سهم بقيمة 1,8 مليار دينار.

وشهدت الجلسة دخول 3 شركات في المنطقة الحمراء، تصدرها اسهم شركة الاهلية للانتاج الزراعي بنسبة 4.50%.

فيما تصدرت شركة المصرف المتحد الشركات الرابحة بنسبة 12.50%.

كذلك تصدرت شركة مصرف بغداد الشركات المتداولة بتداولها 934,4 الف سهم بقيمة 494,1 ألف دينار.

وباع المستثمرون الاجانب 174 مليون سهم بقيمة 81 مليون دينار بعد تنفيذ 19 صفقة على أسهم شركتين.

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