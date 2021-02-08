مركز الاعلام الرقمي يحذر من شراء حسابات Apple ID من محال الصيانة

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مركز الاعلام الرقمي DMC من استخدام حسابات Apple ID، التي يتم بيعها في محال الصيانة، للمشاكل العديدة التي تسببها للأجهزة وتعرض خصوصيتهم للخطر.

وقال المركز في بيان ان “ظاهرة بيع الحسابات منتشرة بشكل كبير في العراق، حيث يستغل بعض اصحاب المحال المستخدمين ممن لا يعرفون انشاء الحساب ويقومون ببيع حسابات هي في الاصل مجانية، مقابل مبالغ مالية معينة”، مؤكدا ان “الحساب الواحد يتم بيعه احيانا عدة مرات ولأشخاص مختلفين”.

واوضح ان “المركز رصد تعطل حسابات العديد من مستخدمي اجهزة Apple في العراق بسبب هذه الاخطاء، مما سبب ايقاف اجهزتهم عن العمل deactivated، وغيرها من المشاكل في حال تم استخدام الحساب في iCloud مثل مشاركة الصور الشخصية مع مستخدمين اخرين”.

ونوّه المركز الى ان “شركة ابل قامت بدعم العراق في خدمات Apple ID قبل اكثر من عام، وهو الامر الذي سهلّ على المستخدمين انشاء الحساب بسهولة وذكر بياناتهم الحقيقية، دون الحاجة الى بطاقة دفع الكتروني او غيرها من المعلومات المعقدة”.

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