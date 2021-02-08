الاقليم يسجل 70 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن تسجيل 70 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 348"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4862 پفحوصات جديدة)

• (1960) اربيل

• (406) السليمانية

• (2273) دهوك

• (٠0) حلبجة

• (223) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (70 اصابة جديدة)

• (24) اربيل

• (20) السليمانية

• (24) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

•

3.



الشفاء: (105 حالات شفاء جديدة)

• (41) اربيل

• (64) السليمانية

• (0) ددهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (2 حالة وفاة)

• (1) اربيل

• (1) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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