افتتاح وحدة عزل كورونا بمستشفى سوران للولادة

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان من خلال مديرية الصحة في أربيل، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحدة عزل COVID-19 في مستشفى سوران للولادة في أربيل في 3 شباط 2021.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان وحدة العزل لديها القدرة على أستقبال ما يصل إلى ست نساء في ان واحد، وقد تم تجهيز هذه الوحده بالاجهزة والامدادات الطبية بالاضافه الى ستة أسرة فحص وسريرين للولادة بقيمة 100،000 دولار أمريكي.

واضافت: ان هذه الوحدة تقدم رعاية يومية على مدار الساعة مدعومة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة مستشفى سوران، كما تم تزويد الموظفين أيضًا بمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية وتم تدريبهم على المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إدارة الحمل والولادة أثناء COVID19.

وبينت انه بالإضافة إلى وحدة العزل في مستشفى سوران للولادة، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتمويل من الحكومة السويدية، إنشاء وحدات عزل لـ COVID-19 في مستشفيات الولادة في زاخو والسليمانية وحلبجة.

وقال نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حمير عبدالمغني: "يجب أن تكون جميع حالات الولادة آمنة في جميع الأوقات ولا ينبغي حرمان أي امرأة من خدمات الصحة الإنجابية الجيدة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الأزمات والأوبئة،مشيرا الى ان وزارة الصحة في إقليم كوردستان تعمل لضمان جودة الخدمات لجميع النساء الحوامل والولادة الآمنة في ظل جائحة كورونا.

من جانبها تقدمت الدكتورة مهاباد دلاور، رئيسة مستشفى سوران للولادة، بالشكر لتثمين جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان لبناء وحدة العزل هذه قائلة: "نحن نوفر الوقت والتكلفة للحوامل اللواتي اضطررن للسفر لمسافات طويلة لولادة أطفالهن.



اذ نسعى لتقديم خدمات عالية الجودة هنا في هذه الوحدة للنساء الحوامل المصابات ".

ويلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساعدة حكومة إقليم كوردستان لتعزيز قدرة النظام الصحي، وتوفير الإمدادات الأساسية، وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

PUKmedia عن يونامي

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