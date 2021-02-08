الأهلي المصري في تحد صعب أمام بايرن ميونخ الليلة

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تتجه الأنظار الليلة لمواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم، عندما يلتقي الأهلي المصري بنظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة صعبة على إستاد “الريان” المونديالي في الدوحة.

وتأهل الأهلي بطل إفريقيا لهذا الدور بعد أن أطاح ممثل الكرة القطرية الدحيل 1-0، ليخطف بذلك بطاقة العبور لمواجهة العملاق الألماني بطل أوروبا في اختبار سيكون في غاية الصعوبة.

وسبق للفريق المصري الذي يشارك في المسابقة للمرة السادسة في تاريخه، مواجهة الفريق البافاري من قبل مرتين وديا حيث كانت المواجهة الأولى في ديسمبر عام 1977، وحسمها الأحمر لصالحه 2-1، ليتكرر اللقاء في عام 2012 وحسمها بايرن ميونخ لصالحه 2-1.

ورغم أن معظم الترشيحات تصب لصالح بافاريا في هذه المباراة المرتقبة بحكم الخبرة الكبيرة للاعبيه وإمكانياتهم الفنية والبدنية، إلا أن الأهلي يتطلع لتفجير المفاجأة بفضل فريق عرف كثيرا بأداءه في المواجهات الصعبة.

وعلى مستوى الأرقام، نجح الأهلي في التأهل للمربع الذهبي لمونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يلاقي البايرن لأول مرة في البطولة.

ويستعد فريق “القلعة الحمراء” لمعادلة رقم أوكلاند بعد مواجهته الفريق الألماني في نصف نهائي المونديال، إذ ستكون مباراة الأهلي التالية في نهائي المونديال أو مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية هي الـ15 للفريق في المونديال.

ويحتاج الأهلي لفوز وحيد في النسخة الجارية ليحتل المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة (10 انتصارات) وبرشلونة الوصيف (7 انتصارات) متخطيا كل من ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريفر بليت الأرجنتيني وفاسكو دا جاما البرازيلي.

وبات الأهلي المصري أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقا للانتصارات متخطيا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة، وأصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية ظهورا في نصف نهائي مونديال الأندية بخوض المربع الذهبي للمرة الثالثة.

يذكر أن الأهلي بلغ المربع الذهبي في مرتين سابقتين، إذ حل عام 2006 في المركز الثالث وفي 2012 جاء رابعا بعد الخسارة أمام إنترناسيونال وكورينثيانز البرازيليين في منافسات المربع الذهبي.



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