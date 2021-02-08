تقرير: امريكا تواجه الارث المدمر الذي تركه ترامب

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين، ان الولايات المتحدة تواجه الارث المدمر الذي خلفه الرئيس الاسبق دونالد ترامب حيث يكثف الرئيس الحالي جو بايدن جهود الإنقاذ الوطنية من الأزمات الأخرى التي تركها ترامب وراءه ، بوجود سلالات فيروسية جديدة على الأخبار السارة الأخيرة في المعركة ضد جائحة فايروس كورونا مع ملايين الأمريكيين الجياع والعاطلين عن العمل والذين هم خارج المدرسة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الولايات المتحدة تمر بلحظة متطرفة وبلد يمر بحالة من اليأس ووباء مدمر لم تمر به منذ 100 عام ، مبينا ان الديمقراطيين سيجلسون للحكم مرة ثانية الثلاثاء القادم للنظر في الفتنة التي تسبب بها ترامب نتيجة الهجوم الذي قامت به عصابة موالية له على مبنى الكونغرس “.واضاف ان ” هذه الاجراءات تعتبر تتويجا للفشل الذي مني به الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في الرد على زعيم منحته علاقته بأنصاره و القاعدة الشعبية إفلاتًا كاملًا من العقاب وكشف عيبًا فادحًا في ضوابط وتوازنات النظام السياسي الأمريكي”.واوضح التقرير انه ” يكاد يكون من المؤكد أن الديمقراطيين سيحرمون من أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة في محاكمة عزل رئاسية ولمنع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل، لكنهم يخططون لطرح قضية خبيثة للغاية بشأن الرعب داخل مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني الماضي لدرجة أنهم يأملون في أن تلطخ سمعة ترامب سياسياً وتضر بالجمهوريين الذين يدافعون عنه”.من جانبه قال ديفيد جيرغن ، الذي عمل مستشارا لأربعة رؤساء سابقين إن “الديمقراطيين لا يزالون قادرين على الفوز في محكمة الرأي العام.



ولهذا السبب أعتقد أن المحاكمة تظل جزءًا مهمًا من المشهد السياسي لدينا”.



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