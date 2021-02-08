أول تعليق من المجلس العربي على مشروع تشكيل قوة مشتركة في كركوك بدعم أميركي

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعرب المجلس العربي في كركوك، الاثنين، دعمه لمشروع تشكيل قوة عسكرية من جميع مكونات المحافظة.

وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي، في تصريح لـ NRT عربية، (8 شباط 2021)، ان "مشروع تشكيل قوة عسكرية من ابناء كركوك خطوة جيدة نحو تعزيز الامن والاستقرار في المحافظة".

وأوضح أن هذا "المشروع ليس بالجديد، لكن حتى اللحظة لم نتلق أي شيء عبر القنوات الرسمية".

وبشان اناطة قيادة هذه القوة للكورد، أكد الطائي أن "هذه الانباء مجرد احاديث حتى اللحظة".

وكشف مصدر سياسي في محافظة كركوك، أمس الاحد، عن تحركات جدية لتشكيل فوج عسكري لمسك الملف الامني للمدينة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (7 شباط 2021)، إن "هناك تحركات وصلت لمراحل متقدمة لتشكيل فوج عسكري من جميع مكونات المحافظة لمسك الملف الامني لمدينة كركوك خلفا للواء الرئاسي الحادي والستين".

المصدر الدي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن "هذا الفوج تم الاتفاق عليه من قبل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وبدعم أمريكي".

وبين أن "قيادة الفوج ستناط للمكون الكردي وتوزع باقي المناصب بالتساوي بين باقي المكونات".

يذكر ان القوات الاتحادية اعادت انتشارها في المناطق المتنازع عليها والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي من ضمنها كركوك، بعملية عسكرية سميت بـ (فرض القانون)، بالتزامن مع هذه العملية انسحبت قوات البيشمركة من تلك المناطق، لتناط مهام الملف الامني لمدينة كركوك لجهاز مكافحة الارهاب ومن ثم للواء الرئاسي الحادي والستين الذي بدأ ينسحب بشكل تكتيكي ويترك مواقعه للجيش العراقي تحديداً الفرقة الثامنة.

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