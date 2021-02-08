2021/02/08 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 40 دقیقة

190 مشاهدة

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على إرهابي يدير مواقع إلكترونية لتنظيم داعش على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على 15 عنصرا لداعش بعمليات منفصلة في نينوى.

وذكر بيان للوكالة، نشر اليوم، 8 شباط 2021، انه "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القبض على إرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك في شمال البلاد، مبينا أن "الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا".

وأشار البيان إلى أن "الملقى القبض عليه يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

كما اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على 15 "إرهابيا" ينتمون لداعش بعمليات منفصلة في نينوى، حيث جاء في بيان لها أن"مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 15 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم بمايسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان و البيلاوي والشرطة اللا إسلامية، تحت كنى واسماء مختلفة".

وتابع البيان ان " الإرهابي المكنى ابو أنس، عمل انتحاريا انغماسيا ضمن كتيبة الانتحاريين و الإرهابي المكنى ابوقتادة عسكر قاطع تل عبطة والإرهابي ابو البراء في الهندسة العسكرية".

وأوضح أنه "بعد التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي.. اعتقال 16 من داعش في كركوك ونينوى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم المسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي.. اعتقال 16 من داعش في كركوك ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).