بالصور:العتبة العلوية تنتج عجلات تعمل بالطاقة النظيفة وتعرض منتجها للدوائر والمؤسسات

2021/02/08 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكوادر الهندسية والفنية في قسم

صيانة الآليات والمعدات التخصصية في

العتبة العلوية المقدسة عن افتتاح خط

لإنتاج العجلات التي تعمل بالطاقة

النظيفة مختلفة الحمولة والخدمات .

وقال رئيس القسم المهندس

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