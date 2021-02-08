2021/02/08 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أظهر مقطع مصور، حصلت عليه وكالة (بغداد اليوم)، رجلاً في السبعينيات من عمره، وهو يطلب إعدامه على سد مندلي في ديالى، بسبب التراكمات الطينية التي تحيط السد.

وخلال المقطع المصور، عمد المسن الذي يسكن ناحية مندلي في أقصى شرق ديالى، حيث يُشاهد التراكمات الطينية حيث فقدت 90% من قدرتها على خزن المياه بسبب الإهمال.

يذكر ان سدة مندلي انشئت قبل 14 عاماً ولم تجر لها اي صيانة منذ اكثر من 10 سنوات تقريبا ما جعل التراكمات الطينية والاحراش تلتهم 90% من قدرتها على تخزين المياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. سبعيني يطلب إعدامه على سد مندلي في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. سبعيني يطلب إعدامه على سد مندلي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).