العثور على عجلة مفخخة والقبض على ابرز قيادات داعش في حادثين منفصلين بايسر الموصل

2021/02/08 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن العثور على عجلة مفخخة من مخلفات داعش الارهابي فيما اعتقلت قوة استخباراتية في قيادة شرطة نينوى احد ابرز قيادات داعش في حادثين منفصلين بايسر الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان" القوات الامنية عثرت على عجلة مفخخة من مخلفات داعش تحت الانقاض في حي الكندي شمالي الموصل".وفي سياق ثان اضاف المصدر ان" قوة في مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى اعتقلت احد قيادات عصابات داعش عندما كان متخفيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل "مبينا ان" القوات المذكورة اعتقلته وفق مذكرة قبض اصولية"/انتهى

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