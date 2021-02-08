مدرب الكرخ: نراهن على الروح المعنوية بلقاء الزوراء

2021/02/08 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد مدرب كرة الكرخ ثائر احمد أن فريقه سيواجه الزوراء غدا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري بروح معنوية عالية بعد أن استعاد الفريق توازنه من خلال الفوز بالجولة الماضية على الصناعات الكهربائية.وقال احمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن مباراة مواجهة فريق بحجم الزوراء وثقله لا شك أن المباراة لا تخلو من الصعوبة، لكننا نراهن على الروح المعنوية للفريق بعد أن استعاد الفريق توازنه ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وبالتالي نحاول أن نستثمر اندفاع اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة طيبة.وبين أن الجهاز الفني يسعى لزج بعض اللاعبين الجدد الذين التحقوا بالفريق فترة الانتقالات الشتوية اثناء المباراة وبأوقات محددة، فيما سنفتقد جهود المحترف النيجيري سلمون الذي غادر إلى بلده في إجازة وننتظر عودته مجددا.وأشار إلى أن فريق الزوراء من الأندية المنافسة على اللقب ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين وجهاز فني مميز، وبالتالي نسعى لاعتماد طريقة لعب تتناسب مع الفريق المنافس وشخصنا المفاتيح المهمة للزوراء ونسعى لتعطيلها والتركيز على نقاط ضعفهم من أجل الخروج بنتيجة طيبة.يشار إلى أن المباراة ستقام في ملعب الكرخ في تمام الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء./انتهى

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