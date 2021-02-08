الكعبي: القضية الفلسطينية لها الأولوية لدى الحكومة العراقية

2021/02/08 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،اليوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية لها الأولوية لدى الحكومة العراقية ،مشددا على موقف العراق الرافض من التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " الكعبي استقبل السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات بين البلدين الشقيقين "،موضحا، ان "الكعبي اكد خلال اللقاء على ان القضية الفلسطينية لها الأولوية الاولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، وان تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية ".

واضاف ،ان " الكعبي دعا الى ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يُسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق عازم على وضع اسس متينة على مستوى العلاقات مع كل الشعوب العربية ، سيما الشعب الفلسطيني في مسارها الصحيح."

وتابع البيان ان "السفير الفلسطيني قدم دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس النواب بخصوص مشاركة مجلس النواب العراقي للاشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية" ، مشيدا في الوقت ذاته "بموقف العراق من قضية التطبيع و صفقة القرن ، واصفا اياه بالعالي والمشرف ".

واشار البيان الى ان "الكعبي اكد موقف الشعب والدولة العراقية ، الصريح والرافض للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بكافة اشكاله كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني ، ويعده تجاوزا على القرارات الشرعية الدولية" .

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