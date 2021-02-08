مرور الأنبار تنفي تغريم من يغسل سيارته في الشارع

2021/02/08 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

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تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده قيام مديرية المرور بفرض غرامة قدرها ٥٠٠ الف دينار لمن يقوم بغسل سيارته في الشارع و هذا غير صحيح و هنا

نود ان ننوه ان مثل هذه المخالفات هي من اختصاص دوائر البلدية في محاسبة مثل هذه المخالفات

و من هنا ندعو الاخوة اصحاب هذه الصفحات بتوخي الحذر و الدقة في نقل الاخبار

#مديرية_مرور_محافظة_الانبار

العلاقات و الاعلام

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