فورمولا 1.. هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس لموسم 2021

2021/02/08 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق مرسيدس اليوم الإثنين أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.

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