سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولارا للمرة الأولى منذ عام

2021/02/08 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز سعر خام برنت اليوم الاثنين ستين دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وأكدت وكالة “أي أف بي” أن سعر برميل النفط ارتفع بنسبة واحد فاصلة ستة وعشرين بالمئة، ليسجّل ستين فاصلة تسعة عشر دولارا في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

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