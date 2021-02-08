اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة

2021/02/08 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن آلية التنسيق بين الدول الثلاث.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قال في بيان، ان وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه المصري سامح شكري والأردني ايمن الصفدي، بحثوا خلال الاجتماع الذي دعت إليه المملكة الأردنيّة الهاشميّة ومصر، التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، ودراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية التي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية، والخروج بموقفٍ عربيٍّ مُوحَّد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

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