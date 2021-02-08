الولايات المتحدة تعتزم إعادة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

2021/02/08 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في الخارجية الأميركية، عن عزم الولايات المتحدة العودة الى عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية أكد ان وزير الخارجية انتوني بلينكن سيعلن اليوم ان بلاده ستعود بصفة مراقب الى عضوية المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وذلك بعد انقطاع دام ثلاث سنوات نتيجة قرار الانسحاب من المجلس الذي اتخذه الرئيس السابق ترمب.

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