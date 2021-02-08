2021/02/08 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان القضية الفلسطينية لها الاولوية الاولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة مشيرا الى ان تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل، اليوم، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو إلى تفعيل لجنة الإخوة البرلمانية بين العراق وفلسطين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو إلى تفعيل لجنة الإخوة البرلمانية بين العراق وفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).