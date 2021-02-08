إرتفاع كورونا في العراق.. أكثر من 1700 إصابة جديدة

2021/02/08 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 1713 إصابة جديدة وتماثل 848 حالة للشفاء، إضافة الى تسجيل 6 حالات وفاة.

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