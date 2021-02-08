الديمقراطي يعلن موقفه من مفاوضات موازنة الاقليم مع بغداد

2021/02/08 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، موقفه من المفاوضات المسترة بين اقليم كردستان وبغداد بشأن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 وحصة الاقليم منها.

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