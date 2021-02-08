وزير النفط العراقي: إضافة 80 ألف برميل يومياً طاقة تكريرية خلال عام 2021

2021/02/08 | 15:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، حرص الوزارة على تطوير قطاع التصفية وبما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج المحلي، ويأتي ذلك ضمن أولويات برامج وخطط الوزارة في الارتقاء بقطاع التصفية.وقال إسماعيل، بحسب بيان لوزارة …

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