البرلمان العراقي يتلقى دعوة من فلسطين للإشراف على الانتخابات التشريعية

2021/02/08 | 15:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا السفير الفلسطيني أحمد عقل، اليوم الإثنين، مجلس النواب العراقي، إلى الإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية.وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إنه “التقى نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي السفير الفلسطيني لدى العراق، وأكد الكعبي أن القضية الفلسطينية لها الأولوية الأولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، وان تأريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارته بشأن القضايا المصيرية”.ودعا الكعبي وفقا للبيان، إلى “ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يُسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين، […]

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