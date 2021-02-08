الصحة تحذر من تزايد إصابات كورونا وتوصي بالالتزام بالإجراءات الوقائية

2021/02/08 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة الصحة العراقية، من تزايد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا، فيما أوصت بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

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