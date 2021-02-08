2021/02/08 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدمت أم في ألمانيا بمفاجأة غير سارة بعدما سمحت لابنها البالغ من العمر 7 سنوات بممارسة لعبة على هاتفها المحمول.



وأنفق الصبي 2750 يورو في عمليات شراء داخل التطبيق وفقا لبيان صادر عن مركز استشارات المستهلك في ولاية ****ونيا السفلى بمناسبة يوم الإنترنت الآمن.

وتم منح الطفل إذنا للعب لعبة تلوين على الإنترنت ومنحته والدته حق الوصول إلى قسيمة بمبلغ صغير من حساب الائتمان لإنفاقه.



ما نسيته الأم هو أن بطاقتها الائتمانية كانت مرتبطة بالحساب.



وجاء في البيان أن ابنها واصل ممارسة اللعبة دون علمها.

وقالت كاترين كوربر الخبيرة القانونية في هيئة حماية المستهلك الحكومية إن القانون الألماني يسمح للأطفال فقط بإجراء عمليات شراء دون إذن الوالدين في حدود مصروف الجيب لذلك في مثل هذه الحالات يمكن الطعن على الفاتورة.



وأضافت أنه بعد إرسال خطاب إلى الشركة نيابة عن الأم تم إسقاط الجزء الأكبر من فاتورة الأم بقيمة نحو 2650 يورو.

وأشارت إلى أنه كان من الشائع بشكل خاص أثناء الإغلاق أن يسلم الآباء هواتفهم الذكية إلى الأطفال لإبقائهم مشغولين لكنها أوصت بالتحقق من إعداداتهم قبل القيام بذلك.



ويحل يوم الإنترنت الآمن غدا الثلاثاء وهو حدث سنوي لزيادة الوعي حول قضايا مثل التنمر عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية والهوية الرقمية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ألمانيا .. طفل يكبد والدته 2700 يورو بسبب لعبة على هاتفها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ألمانيا .. طفل يكبد والدته 2700 يورو بسبب لعبة على هاتفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).